Case IH anuncia testes em safra completa da 1ª colhedora de cana movida a etanol

SÃO PAULO (Reuters) - A Case IH, do grupo CNH, anunciou nesta sexta-feira que iniciará testes em campo durante toda uma safra da primeira colhedora de cana-de-açúcar movida a etanol, tecnologia com potencial de reduzir custos e também emissões de carbono do setor produtivo, já que a indústria produziria o combustível renovável a ser utilizado nas máquinas.

Os testes, realizados em parceria com o grupo São Martinho, são um passo importante para a implementação da tecnologia em escala comercial, algo ainda sem data para acontecer. Atualmente, as colheitadeiras são movidas a diesel, mais poluentes.

A Case IH -- a primeira empresa a testar em campo um equipamento do porte de uma colhedora de cana em projeto de motor no ciclo Otto, o mesmo utilizado em carros flex -- afirmou que a máquina será testada ao longo de toda a safra 2025/26, que se inicia em abril no centro-sul do Brasil.

"A Case IH tem investido há anos em propulsores alternativos, e vimos que o etanol é a melhor solução, principalmente para o Brasil", afirmou o vice-presidente da Case IH para América Latina, Christian Gonzalez, em nota.

Segundo ele, isso é explicado por diversos fatores: o etanol é um combustível produzido pelos próprios clientes, as indústrias de cana, e amplamente utilizado no país.

O primeiro teste de campo, em dezembro, na unidade de Pradópolis da São Martinho, foi promissor mas durou pouco, já que a colheita estava praticamente encerrada, segundo a empresa.

"Já nesse primeiro teste a colhedora teve excelente performance, conseguindo trabalhar em níveis similares de produtividade e eficiência que a versão a diesel, mesmo em canas de alta produtividade", afirmou Gonzales.

Ele disse que a companhia havia testado outras versões e tecnologias no passado, mas não obteve os resultados "promissores" dessa versão.

"Durante essa safra continuaremos a testar e desenvolver o motor para chegar ao seu máximo potencial, e, em paralelo, iniciaremos o desenvolvimento em outras classes de motores e produtos."

Em comunicado, o CEO da São Martinho, Fábio Venturelli, afirmou que o projeto pode ser transformador para o setor sucroalcooleiro e também para toda a indústria agrícola, que poderá reduzir sua "pegada de carbono" com a utilização de um combustível renovável.

O uso de etanol, que proporciona uma redução de até 90% na emissão de gases de efeito estufa (GEE) em relação aos combustíveis fósseis, contribuiria para as metas ambientais e regulatórias do meio agrícola, como o mercado de créditos de descarbonização (CBios), que são emitidos pelos produtores de biocombustíveis.

Além disso, máquinas agrícolas movidas a etanol garantiriam redução de custos operacionais, com menos oscilações de preços em relação aos derivados do petróleo, para os produtores do biocombustível.

O vice-presidente da Case IH para América Latina destacou que a companhia aposta no etanol como combustível para outras máquinas, como tratores, colheitadeiras de grãos e pulverizadores, lembrando que a indústria do biocombustível produzido a partir do milho está em expansão no Brasil.

A busca da Case IH por máquinas movidas a etanol começou em 2012, quando iniciou os primeiros testes de um motor ciclo diesel adaptado em parceria com a São Martinho. Após uma série de desenvolvimentos, a primeira fase do projeto atual foi apresentada durante a feira agrícola Agrishow de 2024.

(Por Roberto Samora)