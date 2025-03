Casa Branca inicia análise de planos de agências para 2ª rodada de demissões, dizem fontes

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades da Casa Branca já estão analisando os planos de redução de tamanho elaborados neste mês pelas agências federais, o que deve resultar na demissão de milhares de funcionários públicos nas próximas semanas, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia fornecido às agências até 13 de março para elaborar planos para uma segunda onda de demissões, como parte de seu esforço para remodelar e reduzir o tamanho do governo federal, que ele tem chamado de inchado e ineficiente.

Todas as agências do governo dos EUA enviaram seus planos, disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato.

Não foi estabelecido um prazo para a conclusão da análise. Uma das duas fontes disse que a Casa Branca deseja ver todo o processo concluído até o final de setembro.

"Vamos levar o tempo que for preciso", disse a fonte.

Elon Musk, o bilionário cujo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) é a força motriz por trás do esforço de redução de Trump, está "sendo mantido a par" dos detalhes significativos da revisão, mas não está "vasculhando todos os documentos", disse a segunda fonte.

Trump não está envolvido na revisão, que está sendo conduzida pelo Doge, pelo Escritório de Gestão e Orçamento e pelo Escritório de Gestão de Pessoas, o braço de recursos humanos do governo federal, disse essa fonte.

"Alguns dos planos serão devolvidos porque precisarão de mais trabalho e detalhes", disse a fonte.

A Casa Branca não quis comentar, enquanto o Doge não respondeu a um pedido de comentário.

Até o momento, o Doge supervisionou cortes de mais de 100.000 empregos em toda a força de trabalho civil federal. Seus esforços têm sido prejudicados por dezenas de ações judiciais que contestam a demissão de milhares de trabalhadores em estágio probatório, o fechamento abrupto de agências federais e o acesso a sistemas de computador confidenciais.

Sindicatos, políticos democratas e especialistas em governança afirmam que a abordagem direta de Musk tem causado caos, levando à demissão e, em seguida, à recontratação de funcionários, sem demonstrar que seu esforço de redução de custos está produzindo economias significativas.

Críticos afirmam que o processo é um disfarce para Trump desmantelar agências e programas que há muito tempo são alvo de desconfiança do Partido Republicano.