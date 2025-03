Câmara alta do Parlamento alemão aprova reforma fiscal histórica

BERLIM (Reuters) - A câmara alta do Parlamento da Alemanha aprovou nesta sexta-feira um pacote histórico que inclui uma reforma das regras de endividamento do país e um fundo de 500 bilhões de euros para renovar a infraestrutura e impulsionar a maior economia da Europa.

A emenda constitucional para afrouxar o chamado "freio da dívida" também praticamente permite gastos ilimitados com defesa e segurança.

A câmara alta, que representa os 16 Estados alemães, aprovou o projeto de lei com a maioria necessária de dois terços após a votação de terça-feira na câmara baixa.

O bloco conservador CDU/CSU e o Partido Social-Democrata (SPD), que estão em negociações para formar uma coalizão após a eleição do mês passado, trabalharam para aprovar a legislação no atual Parlamento, com receio de que ela pudesse ser bloqueada por parlamentares de extrema-direita e de extrema-esquerda no próximo Parlamento, que toma posse em 25 de março.

O provável próximo chanceler, Friedrich Merz, defendeu o cronograma apertado, que irritou partidos de oposição, apontando para uma situação geopolítica em rápida mudança.

(Por Andreas Rinke)