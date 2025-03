BYD diz que planeja ter 2 centros de pesquisa no Brasil

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A BYD planeja ter dois centros de pesquisa no Brasil, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro, afirmou a montadora chinesa de carros elétricos em comunicado na noite de quinta-feira

Na véspera, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que estava negociando com a BYD, que está construindo uma fábrica em Camaçari (BA), para "trazer toda a parte de P&D deles para o Rio de Janeiro".

Na ocasião a empresa não se manifestou ao ser questionada pela Reuters. Mas no final do dia, a companhia enviou comunicado afirmando que "reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil e, em particular, com a revitalização econômica de Camaçari (BA)".

"A empresa vai criar um centro de pesquisa e inovação automotiva na Bahia para transformar o Estado em um polo tecnológico de referência, o Vale do Silício da América do Sul", reafirmou a montadora no comunicado.

A BYD afirmou ainda que além disso "estuda a possibilidade de estabelecer outro centro de pesquisa e desenvolvimento em inovação para outras frentes de negócios no Rio de Janeiro".

Além de vender carros no Brasil, a montadora produz ônibus elétricos e componentes para energia solar em Campinas (SP) e baterias em Manaus.

Ainda comentando a possibilidade de ter centro de pesquisa no Rio de Janeiro, a empresa, que no ano passado se envolveu em denúncias sobre trabalho escravo no canteiro de obras de sua fábrica em Camaçari, afirmou que "a iniciativa demonstra a visão estratégica da empresa em diversificar suas atividades e contribuir para o avanço tecnológico em diferentes Estados do país".

No comunicado, porém, a BYD não informou quando poderia tomar a decisão de instalação do segundo centro de pesquisa no Brasil ou detalhes qual seria seu objetivo.

(Texto de Alberto Alerigi Jr.)