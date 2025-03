Com voo a Londres cancelado, brasileiros ficam 'sem suporte' em aeroporto

Com voo para Londres cancelado, um grupo de 31 brasileiros denuncia que está há mais de dez horas sem suporte da companhia aérea no aeroporto de Zurique, na Suíça.

O que aconteceu

Grupo chegou ao local às 6h50 de hoje (02h50 no horário de Brasília). O voo estava marcado para 10h10, mas foi cancelado. Por volta das 17h, eles apenas haviam recebido da companhia aérea um voucher no valor de 30 francos suíços (R$ 194,53). "Não ofereceram nada além do voucher, nem hospedagem", contou a empresária Thaís Araújo Costa. 31.

Viagem a turismo. Os brasileiros estudam inglês juntos e decidiram fazer uma viagem pela Europa. Londres era o segundo destino.

"Fizemos um roteiro da viagem e iniciamos em Zurique. Chegou o momento de irmos para Londres, nosso voo estava agendado para 10h10, chegamos às 6h50, já estávamos aqui quando recebemos uma mensagem da British Airways, dizendo para não vir até o aeroporto que receberíamos mais informações, porém todos sabem que voos internacionais deve-se chegar com três horas de antecedência", diz Thaís.

Sem suporte. Segundo o grupo, os funcionários da companhia aérea saíram do balcão de informações. "Colocaram pessoas que trabalham no aeroporto que não podiam nos dar informações de como proceder", lamenta a brasileira. Ela conta ainda que o e-mail de cancelamento chegou somente às 9h44, três horas depois de chegarem ao aeroporto.

"Deram uma outra opção de voo que quando clicamos não conseguimos confirmar, o sistema ficou instável, ninguém quis passar informações. Aí nos chamaram e nos deram um voucher de 30 francos suíços, não nos falaram como proceder e não tem ninguém aqui no aeroporto para dar suporte", critica a empresária.

Parte do grupo deixou o aeroporto. Outros decidiram aguardar. Thaís e mais dez pessoas seguem no aeroporto de Zurique e tentam embarcar para Londres de ônibus. "Estamos aguardando o ônibus para ir para Londres, conseguimos um ônibus de 24 horas, estamos tentando diminuir o impacto dos custos que tivemos da viagem", afirma.

Incêndio fechou aeroporto, e afetou mais de 1.300 voos e quase 300 mil passageiros

Bombeiros apagam chamas de um incêndio que começou em uma subestação que fornecia energia para o Aeroporto de Heathrow em Hayes, oeste de Londres, em 21 de março de 2025 Imagem: BENJAMIN CREMEL/AFP

O aeroporto de Heathrow vai permanecer fechado até o fim do dia de hoje. O terminal informou que deveria operar 1.351 voos durante o dia, transportando até 291 mil passageiros, mas permaneceria fechado até a meia-noite, pois estava sofrendo uma queda significativa de energia.

"Os passageiros são aconselhados a não viajar para o aeroporto e devem entrar em contato com sua companhia aérea para obter mais informações", disse. "Pedimos desculpas pelo inconveniente."

Fechamento foi nas primeiras horas desta sexta-feira. Um incêndio de grandes proporções em uma subestação elétrica próxima derrubou sua energia, afetando os horários de voos em todo o mundo. O incêndio, relatado logo após as 23h (20h de Brasília) de quinta-feira, forçou os aviões a se desviarem para aeroportos no Reino Unido e na Europa, enquanto muitos voos de longa distância simplesmente retornaram ao ponto de partida.

Fumaça de incêndio foi vista por todo o bairro de Hayes Imagem: HANDOUT/AFP

Enormes chamas e nuvens de fumaça puderam ser vistas no céu durante a noite. No início da manhã, as vias ao redor do maior aeroporto do Reino Unido estavam praticamente desertas, exceto por alguns passageiros que se afastavam com suas bagagens.

A causa do incêndio não foi informada. O ministro da Energia, Ed Miliband, disse que não parece ter sido um crime.