BC dos EUA registra prejuízo líquido de US$ 77,6 bilhões em 2024

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) registrou prejuízo operacional líquido de US$ 77,6 bilhões em 2024, de acordo com seu relatório financeiro anual divulgado nesta sexta-feira, 21. Este é o segundo ano consecutivo de perdas, após um déficit de US$ 114,3 bilhões em 2023.

Essas perdas não exigem que o Fed solicite dinheiro ao Departamento do Tesouro e não afetam as operações diárias do banco central. O Fed é autossuficiente e cobre suas despesas operacionais com a renda obtida em seus investimentos, enviando o excedente ao Tesouro. No entanto, com as taxas de juros mais altas, os pagamentos de juros sobre os depósitos que os bancos mantêm no Fed superaram a receita gerada por sua carteira de títulos.

Em 2024, o Fed pagou US$ 226,7 bilhões em despesas com juros, principalmente sobre os depósitos que os bancos mantêm no banco central, conhecidos como "reservas". O Fed pagou 4,4% de juros sobre cerca de US$ 3,4 trilhões em reservas bancárias, enquanto o rendimento médio de sua carteira de títulos foi de apenas 2,6%. O relatório também destacou que o Fed mantém um portfólio de US$ 6,8 trilhões em títulos. Essa discrepância entre os custos de juros e a receita gerada pelos ativos foi o principal motivo do prejuízo.

Para lidar com o déficit, o Fed criou um "ativo diferido", uma espécie de IOU (I Owe You, ou "eu devo a você"), que atingiu US$ 215,9 bilhões em 2024, ante US$ 133,3 bilhões no ano anterior. Esse mecanismo permite que o Fed se reembolse antes de retomar os repasses de lucros ao Tesouro.

As perdas são um efeito colateral das políticas adotadas pelo Fed durante a pandemia de covid-19, quando o banco central comprou grandes quantidades de títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas para apoiar a economia. Posteriormente, o Fed elevou drasticamente as taxas de juros para combater a inflação, o que aumentou seus custos financeiros.

"Eles estão cada vez mais próximos do ponto de equilíbrio à medida que o tempo passa", disse Seth Carpenter, economista-chefe do Morgan Stanley e ex-funcionário do Fed e do Tesouro. "É difícil imaginar um cenário em que eles não voltem a ter lucro líquido, mas pode levar alguns anos." As projeções do Fed sugerem que o retorno à lucratividade dependerá de quando e se as taxas de juros caírem para um nível abaixo do rendimento atual de sua carteira de títulos.

*Com informações da Dow Jones Newswires