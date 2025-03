Basquete: Pokey Chatman define seleção feminina para amistosos nos EUA

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 21, 2025

O primeiro amistoso do Tour WNBA será contra o Chicago Sky, time no qual atual a pivô brasileira Kamilla Cardoso, prestes a iniciar a segunda temporada na liga feminina norte-americana. Campeã com a seleção pela AmericupW, Kamilla não poderá atuar com a amarelinha, por conta do contrato com a franquia. O mesmo acontece com a ala/pivô brasoçeora Damires Dantas, que defende o Indiana Fever. A alteta da seleção tem no currículo participação em duas Olimpíadas (2012 e 2016).

Convocadas

Tainá Paixão - Sampaio-MA

Iza Nicoletti - Fairfield-EUA

Caca Martins - Sampaio-MA

Catarina Ferreira - Oregon State-EUA

Emanuely Oliveira - SESI/Araraquara-SP

Vitória Marcelino - SESI/Araraquara-SP

Ayla McDowell - South Carolina-EUA

Taissa Queiroz - North Carolina-EUA

Sassá Gonçalves - Sampaio-MA

Iza Varejão - Syracuse-EUA

Licinara - Corinthians-SP

Manu Alves - IMG Academy/Illinois-EUA