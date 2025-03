Banco do Brasil capta US$ 95 milhões para projetos de água e saneamento hídrico

O Banco do Brasil concluiu a captação internacional de US$ 95 milhões para apoiar projetos de água e saneamento hídrico. A iniciativa, chamada "Blue Repo", tem prazo de dois anos e foi realizada em parceria com o Banco Natixis Corporate & Investment Banking (CIB), conhecido pela atuação em finanças verdes.

"A operação reforça o papel pioneiro do Banco do Brasil na estruturação de operações de tesouraria com foco em finanças sustentáveis, consolidando nossa posição de liderança nesse segmento", afirmou o vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia, por meio de nota.

O vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do banco, José Ricardo Sasseron, acrescentou que a operação vai permitir que Estados e municípios financiem projetos de captação, distribuição e tratamento de água, além de ampliar o acesso ao saneamento básico.

"Essa operação é um marco e só foi possível justamente em função do protagonismo do Banco do Brasil em operações com o Setor Público no apoio às políticas públicas", afirmou o executivo, também em nota.

Essa é a segunda colaboração entre o BB e o Natixis CIB, que também foram parceiras na operação "Triple Sustainable Repo", de 2024.