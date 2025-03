Apagão em aeroporto de Londres gera caos aéreo na Europa - Incêndio em subestação elétrica leva ao cancelamento de mais de 1,3 mil voos e afeta centenas de milhares de passageiros no aeroporto mais movimentado do continente europeu.O Aeroporto de Heathrow nos arredores de Londres, o mais movimentado da Europa, teve de ser fechado nesta sexta-feira (21/03) após um incêndio em uma subestação elétrica interromper o abastecimento de energia ao local. O corte resultou no cancelamento de voos e gerou prejuízos a centenas de milhares de passageiros.

A administração de Heathrow informou que o aeroporto tinha 1.351 voos marcados para esta sexta-feira, que transportariam até 291.000 passageiros. O local deve permanecer fechado até meia-noite, no horário local.

Cerca de 120 voos estavam em pleno voo quando o fechamento foi anunciado, segundo o serviço de rastreamento de voos FlightRadar 24. Alguns tiveram de retornar aos seus locais de partida enquanto outros foram desviados para o aeroporto de Gatwick, também nos arredores de Londres, ou ainda para o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e o de Shannon, na Irlanda.

O FlightRadar 24 avalia que o impacto provavelmente deve durar por vários dias, enquanto os passageiros tentam remarcar suas viagens.

"Os passageiros são aconselhados a não viajar para o aeroporto e devem entrar em contato com suas companhias aéreas para obter mais informações", disse a administração de Heathrow, pedindo desculpas pelos inconvenientes.

Nenhum indício de crime

O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, disse que não havia nenhum indício de que pudesse haver algum crime por trás do incêndio na subestação. Ele afirmou que o incêndio "catastrófico" impediu que o sistema auxiliar de energia funcionasse e que os engenheiros estavam trabalhando para implantar um terceiro mecanismo de apoio.

"Havia um gerador de reserva, mas ele também foi afetado pelo incêndio, o que dá uma ideia de quanto isso foi incomum e sem precedentes", afirmou o ministro à emissora Sky News.

Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais, registrou no início deste ano uma movimentação recorde para o mês de janeiro, com mais de 6,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de mais de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Janeiro também foi o 11º mês consecutivo em que o aeroporto teve média de mais de 200.000 passageiros por dia, principalmente devido às viagens transatlânticas.

Mais de 16 mil casas afetadas

A empresa ferroviária National Rail cancelou todos os trens partindo e chegando ao aeroporto.

O Corpo de Bombeiros de Londres informou que dez caminhões e cerca de 70 bombeiros trabalharam durante horas para controlar o incêndio depois que as chamas atingiram um transformador na subestação elétrica na noite de quinta-feira e continuou a arder durante a manhã.

Milhares de residências também ficaram sem energia e cerca de 150 pessoas tiveram de ser evacuadas. A empresa de energia Scottish and Southern Electricity Networks disse em postagem no X que o incidente afetou mais de 16.300 casas.

Na metade da manhã, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava controlado.

Heathrow normalmente abre para voos às 6h no horário local devido às restrições de voos noturnos.

O governo do Reino Unido aprovou no início deste ano os planos para a construção de uma terceira pista no aeroporto para impulsionar a economia e a conectividade com o mundo.

