ANP: indicação de blocos para 5º leilão da oferta permanente de concessão vai até 31/3

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) emitiu um alerta ao setor sobre o fim do prazo para empresas licitantes inscritas na Oferta Permanente de Concessão (OPC) apresentarem declarações de interesse e garantias de oferta para os setores disponíveis no edital.

O processo contempla 332 blocos exploratórios, localizados em diversas bacias sedimentares, que podem ser apontadas e levadas a leilão. A licitação está marcada para 17 de junho. Segundo o cronograma, a assinatura dos contratos de concessão têm de acontecer até 28 de novembro.

Dois meses antes, em 14 de abril, a ANP vai divulgar os setores que receberam declarações de interesse e que serão licitados nesse modelo.

Até 12 de maio, as licitantes aptas a participar do leilão ainda poderão apresentar declarações de interesse e garantias de oferta para os setores divulgados.

Estão aptas a apresentar ofertas 31 empresas, a saber: Petrobras, Aguila Energia, Apoema, Atem, BP Energy, Chevron, as chinesas CNODC e CNOOC, Dillianz, Dimensional Engenharia, Ecopetrol, Energizzi, Equinor, ExxonMobil, Federal Energia, Fluxus Óleo, Gás & Energia, Grupo Ubuntu, Karoon, Mandacaru Energia, Newo Óleo e Gás, NTF Óleo e Gás, Origem Energia, Petroborn Óleo e Gás, Petrogal, PetroRecôncavo, QatarEnergy, Shell, Sinopec, TotalEnergies e Westlawn Energia.

As licitantes constantes da relação que não apresentem declaração de interesse poderão apresentar ofertas em consórcio com licitante que tenha declarado interesse no prazo do cronograma do ciclo, esclarece a ANP