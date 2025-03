Aliado de Trump, senador Steve Daines visita China em meio a tensões comerciais

O senador republicano Steve Daines, forte apoiador do presidente dos EUA, Donald Trump, está visitando Pequim em meio à troca de ameaças tarifárias e de acusações entre Washington e a China sobre como a questão do comércio ilegal de fentanil está sendo tratada.

Daines, representante de Montana, chegou à capital chinesa na quinta-feira (20) após se encontrar com os principais líderes do Vietnã, segundo postagens feitas em redes sociais por ele e pela embaixada dos EUA em Pequim.

Dias atrás, Daines havia dito no X que teria conversas com autoridades chinesas sobre a redução da produção e distribuição de fentanil e "a necessidade de reduzir o déficit comercial e garantir justo acesso ao mercado (chinês) para nossos fazendeiros, pecuaristas e produtores de Montana".

Antes da viagem, o gabinete de Daines disse que o senador estava em contato direto com a Casa Branca e que carregaria a bandeira "America First" (América em primeiro lugar) da agenda de Trump.

No passado, Daines trabalhou como executivo na China e serviu como intermediário durante o primeiro mandato de Trump, quando as tarifas também foram um assunto crucial das relações bilaterais. O senador é o primeiro membro do Congresso americano a visitar Pequim desde que Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro. Fonte: Associated Press.