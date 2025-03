Ações da China e de Hong Kong registram perda semanal com liquidação em tecnologia

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong e da China caíram nesta sexta-feira e registraram perdas semanais, com o setor de tecnologia em queda devido à crescente pressão de realização de lucros.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,29%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,52%, encerrando a semana com uma perda de 2,3%, maior recuo desde janeiro

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2,19%, com seu índice de tecnologia registrando queda de 3,4%. Ambos registraram perdas semanais consecutivas pela primeira vez desde janeiro. O Hang Seng acumulou perdas de 4,1% na semana.

Em Hong Kong, a fabricante de chips Semiconductor Manufacturing International Corporation caiu 7,5%, atingindo a mínima de um mês, enquanto o Alibaba perdeu 3,5%.

"É normal ver alguns recuos nesses níveis depois de um rali tão forte este ano - isso nem se qualifica como uma correção", disse Dickie Wong, diretor executivo da Kingston Securities.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,20%, a 37.677 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,19%, a 23.689 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,29%, a 3.364 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,52%, a 3.914 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,23%, a 2.643 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,75%, a 22.209 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,10%, a 3.926 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,16%, a 7.931 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS CMO