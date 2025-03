A Hora: Pesquisa sugere que sentimento contra o governo é difuso

No episódio desta semana de A Hora, Thais Bilenky e José Roberto de Toledo comentam a pesquisa Ipsos-Ipec que mediu a popularidade do governo. Os jornalistas vêem uma boa notícia para Lula: em um mês, a rejeição ao presidente parou de cair.

Mas trouxe outra muito ruim: os entrevistados não avaliam mal apenas a economia ou a inflação, hipótese bastante difundida. O conjunto de itens apresentado pelos pesquisadores teve números negativos. Até o combate ao desemprego, que os números mostram que não está ruim. "Tem um estado geral de ânimo da população ruim para o governo", diz Bilenky. "A impressão que dá é que se tivesse uma pergunta pedindo para avaliar o penteado do Lula, ia sair negativo também", complementa Toledo.

O videocast também trata da reforma tributária, do "exílio" de Eduardo Bolsonaro, do julgamento da trama golpista no STF, da situação de Jair Bolsonaro (e do movimento pela anistia) e do ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo, que morreu nesta quarta.

A Hora pode ser assistido em vídeo aqui e no YouTube. E escutado no seu tocador de áudio preferido.

Gusttavo Lima representa o ressentimento do homem periférico

Sobraram explicações para o estranho movimento de Gusttavo Lima nas suas pretensões políticas. Na Folha, Gustavo Alonso faz uma análise brilhante do cantor e, principalmente, do que ele representa. É excelente leitura.

Gustavo Alonso: As metamorfoses de Gusttavo Lima

