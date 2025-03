Wall St cai com retomada de preocupações com tarifas; impulso do Fed dura pouco

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos caíam nesta quinta-feira com o ressurgimento das preocupações sobre as repercussões de uma guerra comercial global em andamento, um dia depois de o Federal Reserve manter a taxa de juros e alertar sobre um cenário econômico incerto.

Nas últimas semanas, os mercados globais foram tomados pela volatilidade uma vez que os investidores estavam preocupados com o fato de que a postura agressiva do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às políticas comerciais poderia estimular a inflação, levar a economia a uma recessão e interromper o ciclo de afrouxamento da política monetária do pelo Fed.

O Fed manteve a taxa de juros na quarta-feira, conforme esperado, e reafirmou sua previsão de duas reduções de 25 pontos-base até o final do ano.

Entretanto, aumentando a inquietação dos mercados, o banco central também projetou um crescimento ligeiramente menor e um aumento da inflação para o ano, juntamente com uma alta modesta na taxa de desemprego até 2025.

"Ficamos um pouco animados na quarta-feira com o tom 'dovish' que saiu da coletiva de imprensa (do chair do Fed, Jerome Powell)", disse Lilian Chovin, chefe de alocação de ativos da Coutts.

"Esse não é o melhor ambiente para os investidores assumirem muitos riscos. Devemos esperar que os mercados seguirão agitados até que as coisas se acalmem e tenhamos mais clareza sobre as políticas de Trump", acrescentou Chovin.

Um dos principais focos dos mercados será a próxima implementação de novas tarifas recíprocas e setoriais, programadas para entrar em vigor no início de abril.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,35%, para 41.816,93 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,29%, a 5.658,84 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,24%, para 17.707,37 pontos.

Dez dos 11 setores do S&P 500 caíam, com o industrial liderando com uma queda de 0,7%.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)