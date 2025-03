Vítimas de incêndio em boate na Macedônia do Norte começam a ser enterradas em clima de forte emoção

Na Macedônia do Norte, a população acompanhou nesta quinta-feira (20) o início dos enterros das vítimas do incêndio da boate Pulse, que matou 59 pessoas na cidade de Kocani. Com rosas vermelhas e brancas, camisetas com retratos de vítimas, centenas de pessoas foram se despedir de seus amigos, irmãos, filhos, netos ou esposas.

A cerimônia ocorreu esta manhã dentro do cemitério, mergulhado no silêncio de lágrimas e lamentações, interrompido por algumas canções.

"O que podemos fazer é garantir que tais acidentes não aconteçam novamente", disse o Arcebispo Stefan, chefe da Igreja Ortodoxa da Macedônia do Norte e a mais alta autoridade religiosa nacional.

Entre as 59 vítimas do incêndio, seis eram menores de 18 anos. O caso foi denunciado ao Ministério Público.

No centro da cidade, sob um véu, o livro de condolências é preenchido, e os pedestres colocam flores e buquês em frente a dezenas de retratos das vítimas.

Kocani "está morrendo"

"Esta cidade está morrendo. Ela perdeu toda uma geração de jovens", disse Nikola, um homem que participava da cerimônia. "Alguns dos meus amigos mais próximos morreram. É muito triste", completou.

Funerais também foram realizados na capital Skopje e em outras cinco cidades.

"O que posso dizer? É uma cidade pequena, somos todos amigos, membros da mesma família", diz Mitko Petrusev, 65. A população se diz irritada com aqueles que "saqueiam a Macedônia há 30 anos". "Nada funciona como planejado. Esta boate está em funcionamento há anos", denuncia sobre o estabelecimento queimado e que não tinha as licenças necessárias.

O incêndio na boate Pulse, localizada na cidade de Kocani, a cerca de 100 quilômetros da capital Skopje, ocorreu no dia 16 de março. A maioria do público era de jovens de 14 a 25 anos que estavam no local para o show da dupla de hip-hop DNK, extremamente popular no país.

Cerca de 250 ingressos foram vendidos e 500 pessoas estavam na boate, de acordo com o Ministério do Interior da Macedônia. Mais de 20 pessoas estão sendo investigadas por responsabilidade no caso.

O incêndio teria começado após a ativação de artefatos pirotécnicos, "utilizados para o efeito de luz no show", segundo o ministro do Interior da Macedônia do Norte, Pance Toskovski. "Muito provavelmente faíscas atingiram o teto, que continha material inflamável. Em um espaço de tempo muito curto, o fogo se propagou por toda a boate, criando uma fumaça espessa", descreveu.

