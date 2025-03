Vini Jr marca no fim e Brasil vence Colômbia (2-1) nas Eliminatórias

Com um golaço de Vinícius Júnior nos acréscimos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (20), em Brasília, e ganhou uma nova vida nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Mantendo o brilho do Barcelona, o atacante Raphinha abriu o placar no estádio Mané Garrincha cobrando pênalti aos seis minutos, mas Luis Díaz empatou para os colombianos pouco antes do intervalo (41').

Na reta final, Vini deu a vitória à Seleção Brasileira com um chute de fora da área no canto esquerdo do goleiro Camilo Vargas.

raa/cl/cb

© Agence France-Presse