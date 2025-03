Venda do Boston Celtics, atual campeão da NBA, atinge recorde de US$6,1 bilhões

(Reuters) - Atual campeão da NBA, o Boston Celtics concordou em vender o time por US$6,1 bilhões para um grupo liderado pelo cofundador da empresa de private equity Symphony Technology Group, William Chisholm, informou a franquia nesta quinta-feira.

A venda -- que ainda está pendente de aprovação do Conselho de Governadores da NBA, a liga profissional de basquete dos EUA -- quebraria o recorde de compra de um time esportivo mais cara na América do Norte, superando os US$6,05 bilhões pagos em 2023 pelo Washington Commanders da NFL, a liga de futebol americano.

"Bill é uma pessoa incrível e um verdadeiro fã dos Celtics, nascido e criado aqui na área de Boston", disse o proprietário majoritário dos Celtics, Wyc Grousbeck, em um comunicado à imprensa.

"Seu amor pelo time e pela cidade de Boston, junto com sua química com o resto da liderança dos Celtics, fazem dele uma escolha natural para ser o próximo diretor e proprietário controlador do time."

Grousbeck continuará em suas funções de CEO e diretor do Celtics, supervisionando as operações da equipe, até a temporada 2027-2028 da NBA.

"Cresci em North Shore e frequentei a faculdade na Nova Inglaterra. Fui um fã fervoroso dos Celtics por toda vida", disse Chisholm.

"Eu entendo o quão importante os Celtics são para a cidade de Boston -- o papel que o time desempenha na comunidade é diferente de qualquer outra cidade do país.

"Também entendo que, como líder da organização, há uma responsabilidade para com o povo de Boston, e estou pronto para esse desafio."

Os Celtics, que conquistaram seu 18º campeonato da NBA no ano passado, anunciou em julho passado a intenção de venda do time.

(Reportagem de Frank Pingue em Toronto)