UE pode adiar retaliação contra tarifas dos EUA para meados de abril

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia pode adiar até meados de abril a imposição de um primeiro conjunto de contramedidas contra os Estados Unidos em relação às tarifas de aço e alumínio de Donald Trump, disse o comissário europeu de comércio, Maros Sefcovic, nesta quinta-feira.

A Comissão Europeia propôs a reimposição de tarifas sobre 4,5 bilhões de euros de produtos norte-americanos em 1º de abril, seguida pela imposição de sobretaxas contra outros 18 bilhões de euros de produtos dos EUA em 13 de abril.

"Agora estamos considerando alinhar o cronograma dos dois conjuntos de contramedidas da UE para que possamos consultar os Estados membros sobre as duas listas simultaneamente, e isso também nos daria mais tempo para as negociações com nossos parceiros americanos", disse Sefcovic em uma audiência no Parlamento Europeu.

O primeiro conjunto de contramedidas da UE inclui a aplicação de uma tarifa de 50% sobre o bourbon dos EUA. Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos e outros produtos alcoólicos provenientes da UE se o bloco fosse adiante com essa medida.

O governo Trump também está planejando outras tarifas para 2 de abril.

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, disse no domingo que a UE provavelmente estava equivocada ao visar o uísque norte-americano, enquanto a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, advertiu os parceiros da UE na terça-feira contra a escalada da disputa comercial com os EUA.

"Não tenho certeza de que responder às tarifas com mais tarifas seja necessariamente um bom negócio", disse Meloni, que é próxima de Trump.