Trump tem todo o direito de criticar a decisão do Fed, diz porta-voz da Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem todo o direito de criticar a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter as taxas de juros no país. "Trump é claro quando diz que ele quer taxas mais baixas. Taxas menores vão ajudar com um 'boom' da economia dos EUA", acrescentou.

Leavitt também destacou que o dia 2 de abril será um "grande dia para nosso país", com o anúncio das tarifas recíprocas previstas para essa data. "Terão grandes anúncios sobre acordos comerciais recíprocos. Trump vai denunciar acordos injustos para os EUA neste dia", afirmou. "Grandes tarifas por vir."

Além disso, quando questionada sobre uma possível conversa entre Trump e o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, Leavitt respondeu: "Não é do meu conhecimento que Trump tenha falado com Carney recentemente."

A porta-voz também observou que o Departamento de Educação dos EUA não será completamente extinto por uma ordem executiva a ser assinada nesta quinta por Trump.

Contudo, Leavitt garantiu que as funções essenciais e programas críticos da pasta "serão mantidos e protegidos" pelo governo norte-americano, embora não tenha detalhado quais funções seriam essas.