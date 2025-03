Trump promete tornar os EUA uma 'superpotência do bitcoin' em discurso em conferência de cripto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 20, que quer transformar os EUA na "indiscutível superpotência do bitcoin e na capital mundial das criptomoedas". Em um discurso pré-gravado exibido no Digital Assets Summit, Trump reforçou o compromisso do país em liderar o setor de cripto e tecnologias financeiras. Ele destacou sua ordem executiva que estabeleceu oficialmente uma reserva estratégica de bitcoin e um estoque para outras criptomoedas.

Trump criticou ações regulatórias passadas contra o setor, incluindo a chamada Operação Choke Point 2.0.

O termo é usado na indústria para se referir a uma suposta tentativa do governo Joe Biden de sufocar o mercado de criptoativos ao restringir seu acesso ao sistema bancário.

Trump também pediu que o Congresso aprove uma legislação para criar "regras simples e de bom senso" para as stablecoins - criptomoedas lastreadas no dólar - e para a estrutura regulatória do mercado de ativos digitais.

"Os pioneiros como vocês poderão melhorar nosso sistema bancário e de pagamentos, além de promover maior privacidade, segurança e riqueza para consumidores e empresas americanas", afirmou Trump a operadores e fundadores de criptoativos. "Vocês vão desencadear uma explosão de crescimento econômico."

As declarações do presidente, que repetiram em grande parte o que ele disse no White House Crypto Summit há duas semanas, marcaram a primeira vez que um presidente dos EUA discursou em uma conferência de cripto.

No ano passado, Trump já havia falado na conferência anual de bitcoin enquanto ainda estava na campanha, fazendo promessas ao setor que ajudaram a impulsionar sua eleição. Fonte: Dow Jones Newswires.