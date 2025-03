Trump diz que EUA assinarão em breve acordo sobre minerais com a Ucrânia

Por Jeff Mason e David Brunnstrom e Erin Banco

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos assinarão um acordo de minerais e recursos naturais com a Ucrânia em breve e que os esforços para alcançar um acordo de paz para o país estavam indo "muito bem", após as conversas desta semana com os líderes russo e ucraniano.

Trump fez os comentários em um evento na Casa Branca, após assinar uma ordem para aumentar a produção de minerais essenciais nos EUA.

"Estamos indo muito bem com relação à Ucrânia e à Rússia. E uma das coisas que estamos fazendo é assinar um acordo muito em breve com relação às terras raras com a Ucrânia."

Trump se referiu às discussões separadas que teve esta semana com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, com o objetivo de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Essas negociações, que não atingiram a meta de Trump de garantir um cessar-fogo total de 30 dias, resultaram na concordância de Putin em interromper os ataques russos à infraestrutura energética por este período. Zelenskiy disse que também aceitaria a pausa.

"Gostaríamos muito de ver essa (guerra) chegar ao fim, e acho que estamos indo muito bem nesse aspecto", disse Trump.

"Então, espero que possamos salvar milhares de pessoas por semana da morte. É disso que se trata. Elas estão morrendo desnecessariamente, e acredito que faremos isso."

A Ucrânia e os EUA disseram neste mês que concordaram em concluir o mais rapidamente possível um acordo abrangente para desenvolver os recursos minerais essenciais ucranianos, o que Trump vê como um meio de retribuição aos norte-americanos por sua assistência a Kiev.

Os esforços para fechar o acordo de paz fracassaram após uma reunião desastrosa na Casa Branca entre Trump e Zelenskiy no final do mês passado.

Na quarta-feira, os dois concordaram em trabalhar juntos para acabar com a guerra, durante o que a Casa Branca descreveu como um telefonema "fantástico" de uma hora -- a primeira conversa desde a discussão no Salão Oval que resultou em um corte de curto prazo na ajuda militar e na inteligência dos EUA para Kiev.

Não ficou claro se o acordo mudou. Uma versão anterior não incluía as garantias de segurança explícitas que a Ucrânia buscou, mas dava aos EUA acesso às receitas dos recursos naturais ucranianos.

Também previa que o governo ucraniano contribuísse com 50% dos valores monetizados de recursos naturais estatais para um fundo de investimento de reconstrução administrado pelos EUA e pela própria Ucrânia.

Questionado sobre como a versão atual do acordo sobre minerais difere do rascunho anterior, uma alta autoridade dos EUA disse que ele era "mais detalhado e abrangente", recusando-se a dar mais detalhes.

A embaixada da Ucrânia em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em Bruxelas, nesta quinta-feira os líderes da União Europeia disseram que continuariam a apoiar a Ucrânia, mas não endossaram imediatamente o apelo de Zelenskiy para aprovar um pacote de pelo menos 5 bilhões de euros para compras de artilharia.

(Reportagem de David Brunnstrom e Jarrett Renshaw)