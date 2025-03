Tesla faz recall da maioria dos Cybertrucks nos EUA por problema em painel

Por David Shepardson e Arsheeya Bajwa e Akash Sriram

WASHINGTON (Reuters) - A Tesla informou nesta quinta-feira que está fazendo o recall de quase todos os Cybertrucks nos Estados Unidos para consertar um painel que pode se desprender durante a condução do veículo, o mais recente de uma série de recalls para o modelo.

O recall abrange pouco mais de 46.000 veículos construídos entre novembro de 2023 e 27 de fevereiro deste ano, segundo um documento da Tesla apresentado à Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês).

Embora a Tesla não divulgue separadamente os números de entrega do Cybertrucks, os veículos afetados pelo recall representam a grande maioria dos Cybertrucks em circulação, de acordo com estimativas de analistas.

A medida pode representar um revés para a Tesla, cujas ações perderam cerca de metade do valor este ano, enquanto a montadora enfrenta concorrência crescente, uma linha de produtos envelhecida e reações à atuação controversa do seu presidente-executivo, Elon Musk, na supervisão dos cortes no orçamento federal durante o governo Trump.

A Tesla está fazendo o recall devido ao risco de um painel de aço inoxidável se soltar do veículo, tornando-se um perigo na estrada e aumentando as chances de acidentes, disse a companhia.

A demanda pelo Cybertruck já havia mostrado sinais de fraqueza no final do ano passado, após vários atrasos.

Analistas também apontaram uma mudança no sentimento dos consumidores em relação à fabricante de veículos elétricos, de clientes ou potenciais compradores, em meio a reações negativas como boicotes e protestos nas lojas da montadora nos EUA.

Segundo Seth Goldstein, analista da Morningstar, o recall não terá impacto substancial sobre o desempenho da Tesla no trimestre encerrado em março, já que as vendas do Cybertruck foram relativamente pequenas em comparação com as vendas do Model 3 e do Model Y.

(Reportagem de David Shepardson em Washington e Arsheeya Bajwa, Akash Sriram e Rishabh Jaiswal em Bengaluru)