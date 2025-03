Tesla é removida de salão do automóvel de Vancouver em meio a atritos entre Canadá e EUA

(Reuters) - A Tesla foi removida do Salão Internacional do Automóvel de Vancouver, no Canadá, por questões de segurança, disseram os organizadores do evento nesta quinta-feira.

"O Salão Internacional do Automóvel de Vancouver removeu a Tesla como participante do evento desta semana, depois que a montadora teve diversas oportunidades de se retirar voluntariamente", disse Eric Nicholl, diretor executivo do evento.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

As preocupações com segurança surgem no momento em que manifestantes nos Estados Unidos realizam protestos contra o CEO da Tesla, Elon Musk, que está liderando a iniciativa do Departamento de Eficiência Governamental para reduzir o quadro de funcionários do governo norte-americano.

"A principal preocupação do Salão do Automóvel de Vancouver é a segurança dos participantes, expositores e funcionários", disse Nicholl.

Na segunda-feira, Toronto parou de fornecer incentivos financeiros para veículos da Tesla comprados como táxis ou para serviços de viagens compartilhadas devido às crescentes tensões comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos.

A prefeita da cidade, Olivia Chow, disse à Reuters que a decisão tinha como objetivo atingir Elon Musk, CEO da Tesla e conselheiro próximo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Desde que assumiu o cargo, Trump já pediu a anexação do Canadá e impôs tarifas sobre produtos vindos do país, irritando os canadenses.

Separadamente, nesta quinta-feira a Tesla anunciou o recall de quase todos os seus Cybertrucks nos EUA, para corrigir um problema com um painel externo que podia se soltar durante a condução.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)