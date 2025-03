Terapeuta transformou grupo para mulheres em negócio com lives na pandemia

No "Divã de CNPJ" desta semana, a terapeuta Ana Lisboa contou a Facundo Guerra como conseguiu transformar lives caseiras durante a pandemia em um negócio que ajuda mulheres a empreender por conta própria. Ela é fundadora da Feminino Moderno, que se define como uma comunidade de autoconhecimento e terapia sistêmica.

"Fechou universidade, fechou tudo, eu abri uma live", conta a empreendedora no videocast do Canal UOL. Antes da pandemia, Ana trabalhava formando advogados para trabalhar com resolução de conflitos, especialmente com abordagens para além da judicialização, como estratégias de constelação familiar, entre outras.

Sem as salas de aula e muito próxima da formação de profissionais, ela viu que tudo o que oferecia para as universidades preparando aulas e como professora poderia ser feito em um negócio próprio e digital. As primeiras turmas ainda eram de mulheres advogadas, grande parte do seu público que acompanhava as lives que ela colocou no seu cotidiano do isolamento.

Eu comecei a falar de temas que eram comuns à população — principalmente porque estávamos vivendo uma situação de trauma coletivo — e a trazer coisas que eles estavam vivendo dentro de casa. Ana Lisboa

Os assuntos focavam em conflitos entre casais, amigos e familiares. Aos poucos, Ana entendeu que a jornada de transformação pessoal que oferecia para as advogadas cabia para todos os públicos e expandiu seu negócio.

Da pandemia até aqui, a comunidade Feminino Moderno cresceu. Agora, a terapeuta faz encontros com mais de duas mil pessoas, possui mais de 63 mil alunos em 42 países com a sua abordagem terapêutica integral.

Terapeuta prepara mulheres para empreender cuidando de traumas pessoais

Na comunidade de desenvolvimento pessoal Feminino Moderno, além de entrar em uma jornada de autoconhecimento, as alunas de Ana Lisboa encontram novas possibilidades de trabalho. Entre elas, o empreendedorismo.

Para a terapeuta, quando suas alunas suprem as necessidades básicas com questões de relacionamento, saúde mental e bem-estar, o empreendedorismo entra na última fase de atuação da Feminismo Moderno, se elas assim desejarem.

A jornada delas começa com o que você faz para sobreviver, quais são os modelos mentais da sua família. Quando foi que você aprendeu que era assim que as coisas funcionavam? Trabalhamos nisso. Ana Lisboa

Quando Ana e sua equipe identificam que as alunas conseguiram alinhar aspectos da vida pessoal, a rede Feminina Moderno tem um espaço de relacionamento com mais de dois mil participantes para falar sobre empreendedorismo. Na experiência da terapeuta, quando as mulheres percebem que desejam ter um negócio próprio, elas precisam de ajuda para entender como virar a chave.

A primeira coisa que eu faço com elas é: Por que você está nessa faixa de sobrevivência? Por mais que você trabalhe, o dinheiro não fica com você. Ana Lisboa

No grupo, a orientação é entender quais habilidades elas têm e o que elas entendem que pode ser útil para um público. O papel de Ana e sua equipe é lapidar para que elas possam transformar essas habilidades em um produto físico ou digital.

