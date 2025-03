SoftBank compra fabricante de chips Ampere Computing por US$ 6,5 bi

Por Stephen Nellis e Anton Bridge

SANTA CLARA, Estados Unidos/TÓQUIO (Reuters) - O SoftBank Group anunciou a compra da Ampere Computing, uma startup de chips dos Estados Unidos, por US$ 6,5 bilhões, em um movimento para acelerar sua mudança para empresas de tecnologia de chips.

O acordo totalmente em dinheiro divulgado na quarta-feira ocorre no momento em que o SoftBank intensifica seus investimentos na infraestrutura necessária para impulsionar a inteligência artificial, que o fundador Masayoshi Son adotou como sua mais recente grande aposta.

Isso ocorre após uma série de investimentos multibilionários anunciados nos últimos meses, incluindo na desenvolvedora do ChatGPT, a OpenAI, assim como o projeto Stargate para construir infraestrutura de data center de IA nos EUA e a Cristal, uma joint venture com a OpenAI para desenvolver serviços de IA no Japão para clientes corporativos.

A Ampere fabrica chips de unidade central de processamento (CPU) para data centers com base em uma arquitetura de computação da Arm Holdings, controlada pelo SoftBank, que são usados por empresas como a Oracle em sua infraestrutura de computação em nuvem.

Como parte do acordo, os maiores investidores da Ampere -- Oracle e Carlyle Group -- venderão suas respectivas posições na empresa, disse o SoftBank.

Son disse em comunicado que o futuro da "superinteligência artificial" exigirá um poder computacional inovador.

"A experiência da Ampere em semicondutores e computação de alto desempenho ajudará a acelerar essa visão e aprofundará nosso compromisso com a inovação em IA nos Estados Unidos."

Fundada em 2018 pela veterana da Intel Renee James, a Ampere construiu CPUs com sua própria tecnologia de núcleo de computação personalizada, um passo normalmente dado apenas por empresas muito maiores como Apple e Qualcomm.

A Arm acabou se tornando uma concorrente ao tentar trabalhar diretamente com clientes como a Microsoft e o Google para ajudá-los a construir suas próprias CPUs personalizadas baseadas em Arm.

O Google adotou os chips da Ampere, mas um ano depois de trabalhar com a Arm para desenvolver sua própria CPU "Axon", um executivo do Google disse à Reuters que não implementaria mais chips Ampere.

(Reportagem de Stephen Nellis em Santa Clara, Califórnia, Anton Bridge em Tóquio e Harshita Meenaktshi em Bengaluru)