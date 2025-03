Relator diz que parecer preserva investimentos como o PAC, com mais de R$ 60 bi

Em leitura do seu parecer do Orçamento de 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, nesta quinta-feira, 20, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que o seu parecer preserva mais de R$ 60 bilhões para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Preservamos os investimentos estratégicos em infraestrutura, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com mais de R% 60 bilhões, garantindo que o desenvolvimento econômico continue avançando e gerando empregos em todo o País", declarou.

O relator disse que há valorização no texto de políticas públicas voltadas para a aplicação de recursos em Estados e municípios, respeitando as particularidades e demandas de cada localidade. "O Orçamento de 2025 é municipalista na essência", disse.

Segundo ele, há um objetivo de "descentralização dos recursos" no parecer.