Relator da LOA afirma que manteve reajustes de R$ 22 bi para os servidores

Em leitura do seu parecer do Orçamento de 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, nesta quinta-feira, 20, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que manteve no relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 reajustes de R$ 22 bilhões para os servidores públicos.

"Neste Orçamento, os servidores públicos foram respeitados. Mantivemos os reajustes de R$ 22 bilhões acordados e garantimos o pagamento retroativo, reconhecendo o valor do funcionalismo para o funcionamento do Estado e a prestação de serviços essenciais à população", declarou o relator.

Ele acrescentou: "Eu quero ressaltar a todos os sindicatos, associações dos servidores públicos federais, sei que se manifestaram ao longo desses 90 dias sob total razão, mas o importante é que os sindicatos vão sair daqui hoje alegres, porque vão receber o 'dim dim' retroativo a janeiro, então não precisam mais fazer greve, fazer zoada."

Segundo ele, os noventa dias de manifestações foram de "grande valia" para o Executivo "corrigir distorções".