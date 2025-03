Rebeldes do grupo M23 tomam controle de localidade crucial para mineração no leste da RD Congo

Os rebeldes do M23, um grupo insurgente apoiado por Ruanda, tomaram a localidade de Walikale, uma posição chave no leste da República Democrática do Congo (RDC), que tem importantes reservas minerais, informaram nesta quinta-feira várias fontes.

O novo avanço dos insurgentes acontece após uma reunião, nesta semana, entre o presidente congolês Félix Tshisekedi e seu homólogo ruandês Paul Kagame no Catar. Os dois expressarem apoio a um cessar-fogo.

O M23 tomou Walikale na noite de quarta-feira, após uma série de combates que prosseguiram durante toda a tarde, informaram nesta quinta-feira vários moradores entrevistados pela AFP.

Esta é a localidade mais ao oeste do país controlada pelos rebeldes, que já tomaram cidades importantes do leste como Bukavu e Goma.

Walikale tem quase 60.000 habitantes.

Diante do avanço dos rebeldes, a empresa de mineração Alphamin retirou os funcionários de uma importante mina de cassiterita, um minério de estanho, o que provocou o aumento dos preços.

O governo da República Democrática do Congo acusa Ruanda de apoiar o M23 para se apoderar de valiosos recursos minerais no leste de seu território, uma afirmação que Ruanda nega.

