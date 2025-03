Próximas negociações EUA-Rússia sobre Ucrânia serão no domingo ou início da semana, diz Kremlin

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (20) que as próximas negociações com os Estados Unidos sobre a Ucrânia podem ocorrer neste domingo ou no início da semana que vem, já que Washington também planeja manter conversas com Kiev, na Arábia Saudita, nos próximos dias.

O presidente americano, Donald Trump, falou separadamente por telefone com seu colega russo, Vladimir Putin, e seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, no início desta semana.

"Pode não ser no domingo, os detalhes estão sendo acertados. Pode ser no começo, bem no começo, da semana que vem", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Na quarta-feira, Zelensky afirmou que a Ucrânia e os Estados Unidos estão se preparando para se reunir nos "próximos dias" na Arábia Saudita.

Ainda não está claro se as autoridades americanas se reunirão com as equipes ucraniana e russa no mesmo dia, ou se há a possibilidade de conversas entre as três partes, nas quais Kiev e Moscou falem cara a cara.

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, disse na quarta-feira que "equipes técnicas" da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão em Riade "para se concentrar na aplicação e ampliação do cessar-fogo parcial que o presidente Trump acertou com a Rússia".

Putin rejeitou o cessar-fogo incondicional na Ucrânia proposto pelos Estados Unidos e só concordou em interromper os ataques à infraestrutura energética por 30 dias.

