Começa hoje: outono trará chuvas, mas calor acima da média continua

O outono começa oficialmente hoje. A estação marca a transição entre o verão (quente e úmido) e o inverno (frio e seco) e é caracterizada pelo avanço de frentes frias, de acordo com Vitor Takao, meteorologista da Climatempo.

O que esperar do outono

Expectativa é de chuvas dentro ou ligeiramente abaixo do normal no Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com Takao, o avanço de frentes frias vai impedir volumes de chuva mais significativos. Região Norte também tem previsão de chuvas abaixo da média.

Região Sul, no entanto, tem previsão para chuvas acima da média. Isso vale principalmente para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, que costumam registrar precipitações nesta época do ano.

Nordeste terá impacto da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Fenômeno influencia o clima, trazendo chuvas mais intensas. As regiões mais afetadas serão São Luís (MA) e o litoral do Pará.

E as temperaturas?

Temperatura deve continuar acima da média no Brasil. Em São Paulo, principalmente, são esperados dias de frio, mas semanas com muita variação térmica. "É aquela semana que começa quente e termina fria porque tem avanço da frente fria, que carrega o ar frio", explica o meteorologista. Takao diz ainda que ondas de calor são improváveis, mas não podem ser totalmente descartadas.

No Norte, previsão é de temperaturas entre a média e um pouco acima dela. No geral, as regiões mais centrais do Brasil também têm tendência de temperaturas acima do normal.

Região Sul é a única que pode sentir mais influência da mudança da estação nos termômetros. "Isso ocorre principalmente no Rio Grande do Sul, uma região que tem mais impacto das frentes frias e também dessas massas de ar frio", explica Takao. Algumas regiões, como a Serra Catarinense, podem registrar temperaturas abaixo da média.