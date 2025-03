Presidente do BCE diz que guerra comercial com EUA pode reduzir crescimento da zona do euro

FRANKFURT (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, descreveu o custo de uma guerra comercial com os Estados Unidos para a economia da zona do euro pela primeira vez nesta quinta-feira e elogiou os planos de aumento dos gastos na Alemanha.

Os EUA implementaram na semana passada tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio de todo o mundo e disseram que revisarão sua relação comercial com a União Europeia. As medidas retaliatórias da UE entrarão em vigor em abril.

Lagarde disse que as tarifas de 25% impostas pelos EUA sobre as importações europeias reduzirão o crescimento da zona do euro em cerca de 0,3 ponto percentual no primeiro ano, enquanto as medidas de retaliação poderão aumentar esse valor para cerca de meio ponto percentual.

"No curto prazo, as medidas retaliatórias da UE e um euro mais fraco... podem elevar a inflação em cerca de meio ponto percentual", disse ela a parlamentares europeus em uma audiência.

"O efeito seria atenuado no médio prazo devido à menor atividade econômica, o que reduziria as pressões inflacionárias."

Lagarde disse que a solução para qualquer guerra comercial pode ser uma maior integração comercial com outros países, o que "pode mais do que compensar as perdas decorrentes de tarifas unilaterais, incluindo retaliações".

No entanto, ela enfatizou que qualquer estimativa do custo de uma guerra comercial está sujeita a uma incerteza considerável e que o BCE está vigilante e pronto para agir a fim de proteger a estabilidade dos preços.

Lagarde ainda elogiou os planos de gastos maciços com defesa e infraestrutura na Alemanha, minimizando o aumento nos rendimentos dos títulos que se seguiu.

"Minha suspeita é que os mercados estão vendo isso como um aumento do crescimento no futuro, financiado por um longo período de tempo", disse ela.

(Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa)