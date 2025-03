Isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 ainda precisa ser aprovada

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 não entrou em vigor no dia 18 de março, ao contrário do que afirmam post nas redes sociais.

As publicações desinformativas distorcem uma fala do presidente Lula (PT). Na data citada, o governo federal anunciou o envio ao Congresso do projeto de lei que prevê a isenção. Caso o texto seja aprovado, a mudança passa a valer apenas no ano que vem.

O UOL Confere considera distorcidos os conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, mudando seu significado original de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que o post diz?

Lula aparece em um vídeo dizendo: "Nós vamos anunciar, dia 18, que quem ganha até R$ 5.000 não pagará mais Imposto de Renda nesse país".

Na parte de cima do post está escrito: "URGENTE: Presidente Lula acaba de anunciar que a partir do dia (18/03) quem ganha até R$ 5 mil, não vai pagar mais imposto de renda no Brasil."

Por que é distorcido

Lula se referia à data em que o projeto de lei seria encaminhado ao Congresso. O vídeo usado no post desinformativo foi gravado durante a cerimônia de entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O evento aconteceu na sexta-feira da semana passada, em Sorocaba (interior de São Paulo), e foi transmitido no Youtube (aqui e abaixo). Em nenhum momento Lula afirma que a isenção já estará valendo este ano. Ele se referia ao projeto de lei que seria enviado ao Congresso quando disse: "Agora, nós vamos anunciar, dia 18, que quem ganha até R$ 5.000 não pagará mais Imposto de Renda nesse país".

No dia 18, governo encaminhou proposta. Lula participou da entrevista coletiva em que o governo federal apresentou a proposta que foi encaminhada ao Congresso que prevê a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês e estabelece um desconto aos rendimentos de até R$ 7.000 (aqui e aqui).

A isenção entrará em vigor em 2026 apenas com a aprovação do Congresso. No parlamento, o texto apresentado pelo governo federal pode sofrer alterações propostas pelos deputados e senadores. Com o aval dos parlamentares, a proposta é enviada para a sanção do presidente Lula. A expectativa é de que o texto seja aprovado até dezembro para começar a valer em 2026 (aqui e aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tinha 11 mil curtidas até a tarde de hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica.

