PF faz operação contra quadrilha acusada de enviar 2 mil fuzis dos EUA para crime organizado no Rio

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, em operação contra uma quadrilha especializada no tráfico internacional de armas suspeita de ter negociado cerca de 2 mil fuzis de Miami para o crime organizado no Rio de Janeiro, informou a corporação.

"Após investigações, a PF identificou um grupo criminoso responsável pelo envio de cerca de 2 mil fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Uma vez em território fluminense, o armamento era distribuído à maior facção criminosa com atuação em comunidades do Estado do Rio de Janeiro", disse a PF em nota.

Segundo o comunicado da corporação, os alvos da operação desta quinta tinham como papel principal na quadrilha comprar bens, imóveis e ativos para lavar os recursos do tráfico internacional de armas. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos dos suspeitos no valor total de R$50 milhões.

A polícia disse ter identificado o líder da referida organização criminosa, que, no entanto, segue foragido e não foi identificado. Uma fonte com conhecimento da investigação disse que ele seria um agente aposentado da área federal de segurança.

A ação foi um desdobramento da operação Senhor das Armas, deflagrada em 2017, quando foram apreendidos 60 fuzis no aeroporto internacional do Rio escondidos dentro de aquecedores de piscina. Como resultado daquela operação, o brasileiro Frederik Barbieri foi preso e condenado nos EUA.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de capital, evasão de divisas, corrupção ativa e corrupção passiva, afirmou a PF.