Petz registra prejuízo de R$ 43 milhões no 4tri24 e reverte lucro visto um ano antes

A Petz registrou prejuízo líquido de R$ 43,1 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro de R$ 5,1 milhões apurado um ano antes. Da mesma forma, a empresa teve prejuízo de R$ 27 milhões no acumulado de 2024 e reverteu o lucro de R$ 35,9 milhões ante 2023.

Segundo a CFO da empresa, Aline Penna, o resultado refletiu o efeito da marcação a mercado do derivativo relacionada à operação de swap atrelada à linha de financiamento 4131, em dólar. Com essa variação, houve um impacto negativo de R$ 12,8 milhões no lucro líquido.

"Apesar disso, vale ressaltar que não há efeito caixa e ao longo de toda a operação, que acabará em março de 2028, o resultado combinado do instrumento derivativo e variação cambial será zero", disse, em entrevista ao Broadcast.

Somado a isso, Penna acrescenta que o indicador também foi impactado pela atualização das contas a pagar pela aquisição das empresas Cão Cidadão e ZeeDog. "O valor que achamos que a 'Cão Cidadão' teria teve que ser atualizado, pois os serviços que foram considerados na contabilidade no passado não se concretizaram, por isso fizemos um baixa contábil", disse. A empresa foi adquirida em novembro de 2021.

Já a aquisição da ZeeDog, em agosto de 2021, custou mais de R$ 700 milhões. "Na época pareceu ser um valor muito alto, mas a maior parte do pagamento foi feito com ações da companhia que estavam muito valorizadas", afirmou a executiva.

Com isso, a Petz realizou o teste de impairment (deterioração de ativos) das operações adquiridas para que os demonstrativos financeiros refletissem a realidade econômica do negócio. O impacto contábil foi de R$ 36,6 milhões no lucro líquido e de R$ 55,4 milhões no Ebitda.

Assim, o lucro líquido com ajustes totalizou R$ 22,4 milhões no quarto trimestre, um crescimento anual de 49,7%. Nos três últimos meses de 2024, o Ebitda somou R$ 13,9 milhões, contração de 71,4% ante um ano antes. O indicador também retraiu 23,3% em 2024 em comparação com 2023, totalizando R$ 176,6 milhões.

Por outro lado, a receita líquida foi de R$ 878,7 milhões, melhora de 7,1% em relação ao mesmo trimestre de 2023. No acumulado do ano, o indicador somou R$ 3,3 bilhões, alta anual de 4,7%.

Os investimentos totais somaram R$ 44,9 milhões no trimestre, queda anual de 39,1%. No ano, o montante dos investimentos também contraiu 35,4%, somando R$ 158,3 milhões.