Pelo menos 70 palestinos morrem em ataques israelenses em Gaza, segundo autoridades de saúde

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA/CAIRO (Reuters) - Pelo menos 70 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos israelenses em Gaza na quinta-feira, depois que Israel retomou sua campanha de bombardeios e operações terrestres no enclave, afirmou uma autoridade de saúde de Gaza.

Os médicos disseram que os ataques israelenses atingiram várias casas nas áreas norte e sul da Faixa de Gaza. Solicitadas a comentar, as Forças Armadas israelenses disseram que estavam analisando os relatos.

Os militares retomaram seus ataques aéreos em Gaza desde terça-feira e lançaram operações terrestres na quarta-feira, abandonando efetivamente um cessar-fogo com o grupo militante palestino Hamas que vigorava desde janeiro.

Israel afirmou nesta quinta-feira que suas forças estavam engajadas nas últimas 24 horas no que descreveu como uma operação terrestre direcionada para expandir uma zona de proteção que separa as metades norte e sul de Gaza, conhecida como corredor Netzarim.

Israel ordenou que os moradores ficassem longe da estrada de Salahuddin, a principal rota norte-sul, e disse que eles deveriam viajar ao longo da costa.

O primeiro dia de ataques aéreos retomados na terça-feira matou mais de 400 palestinos, um dos dias mais mortais da guerra. Pelo menos 510 palestinos foram mortos nos últimos três dias, mais da metade deles mulheres e crianças, disse à Reuters o porta-voz do Ministério da Saúde do território, Khalil Al-Deqran.

Em um golpe para o Hamas, que tentava reconstruir sua administração em Gaza, os ataques desta semana mataram algumas de suas principais figuras, incluindo o chefe de fato do governo de Gaza, nomeado pelo Hamas, o chefe dos serviços de segurança, seu assessor e o vice-chefe do ministério da justiça, administrado pelo Hamas.

O Hamas, gravemente enfraquecido, mas ainda de pé, não revidou, embora Israel tenha alertado que o ataque mais recente era apenas o começo.

O grupo militante disse que a operação terrestre israelense e a incursão no corredor Netzarim foram uma "nova e perigosa violação" do acordo de cessar-fogo de dois meses. Em um comunicado, o grupo reafirmou seu compromisso com o acordo de cessar-fogo e pediu aos mediadores que "assumam suas responsabilidades".

Uma primeira fase temporária do cessar-fogo terminou no início deste mês. O Hamas quer passar para uma segunda fase acordada, na qual Israel seria obrigado a negociar o fim da guerra e a retirada de suas tropas, e os reféns israelenses mantidos em Gaza seriam trocados por prisioneiros palestinos.

Israel ofereceu apenas uma extensão temporária da trégua, cortou todos os suprimentos para Gaza e disse que está reiniciando sua campanha militar para forçar o Hamas a libertar os reféns restantes.