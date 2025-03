'Suave e refrescante': veja o que diz quem comprou perfume Sport da Azzaro

Gosta de uma fragrância refrescante e suave? O perfume Sport Eau de Toilette, da Azzaro, promete essa sensação. Segundo a marca, ele é uma boa opção para o dia a dia.

O Guia de Compras UOL encontrou o produto com 24% de desconto hoje, saindo por R$ 160,65. Ele deve ser aplicado em áreas quentes do corpo, como pescoço e punhos, para prolongar a fixação da fragrância.

O que diz a Azzaro sobre o perfume

Fragrância que combina o frescor da toranja, sálvia e sândalo;

Notas de coração de grama e gengibre;

Com notas de fundo de cedro e âmbar;

É indicado aplicar nas áreas quentes do corpo e sem friccionar para evitar alterações no aroma;

O que diz quem usou

Na Amazon, o Azzaro Sport Eau de Toilette tem mais de mil avaliações, com nota média de 4,3 estrelas (máximo de cinco). A plataforma registrou mais de 500 compras no mês passado. Entre os comentários, os compradores destacam pontos positivos como o aroma refrescante e suave.

Adorei o produto. Comprei ele já conhecendo um pouco. Já sabia o que esperar do perfume. É um perfume para dias quentes, gostoso, suave e de aroma bem fresco. Uma excelente fragrância para quem deseja um perfume para o dia a dia. Adorei. Ricardo Araújo

Um perfume suave e refrescante, ideal para usar em dias quentes. Não é um perfume marcante, mas é agradável. Luiz Bigai

Ele tem uma boa projeção. Muito bom para dias quentes e atividades físicas. Exala na medida certa, deixando sensação de "banho tomado". Bom para o dia a dia. Weslley Barros

Perfume muito bom, cheiro incrível, tem um toque fresco e com folha de laranjeira (que eu senti), não é enjoativo. Dá para usar no dia a dia e na academia sem problemas. Fixação não é das melhores, mas o cheiro vale muito a pena e, dependendo do valor, compensa muito. Ele fixou umas duas horas ou menos em mim. Kaio

Pontos de atenção

Outros consumidores reclamam principalmente da pouca fixação e projeção do perfume. Confira os comentários abaixo:

O perfume é bom, mas não fixa nada. Ele é bom para dias quentes, ir trabalhar e ir à academia. Se você quer um perfume que fixe muito e que projete muito, ele não serve. Pedro Garretty Oliveira da Silva

Muito boa a fragrância, porém não tem uma boa fixação. Projeta por pouco menos de uma hora e fixa mais ou menos umas quatro horas. Luiz Filipe Costa Ribeiro

Achei um belo vidro, mas esperava mais da fragrância e da fixação. Rafael

A colônia é uma delícia, mas a fixação deixa a desejar por não durar muito. Só dura umas três ou quatro horas. Sérgio

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.