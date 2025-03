Ouribank firma parceria com plataforma chinesa de pagamentos XTransfer

De olho no crescimento do comércio da China com o Brasil e países da América Latina, o banco de câmbio Ouribank e a plataforma chinesa de pagamentos XTransfer anunciaram uma parceria. A proposta é unir esforços para reduzir custos e o tempo de processamento de pagamentos transfronteiriços para os clientes da plataforma chinesa.

A chegada da XTransfer via parceria vai apoiar o plano da empresa chinesa de expandir para a América Latina.

A operação foi divulgada com exclusividade ao Broadcast Investimentos, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em nota, a Xtransfer afirma que fornece às empresas de comércio exterior soluções de pagamento mais rápidas e de baixo custo. A Xtransfer é considerada a plataforma número 1 do setor na China, com mais de 600 mil clientes empresariais.

"A parceria com o Ouribank representa um marco importante em nossa expansão nos mercados do Brasil e da América Latina. Esta colaboração não apenas impulsiona o crescimento global da XTransfer, mas também transforma a experiência comercial para as pequenas e médias empresas latino-americanas", disse, em nota, Bill Deng, fundador e diretor-executivo (CEO) da Xtransfer.

Segundo Bruno Luigi Foresti, diretor do Ouribank, a empresa atende, no segmento de câmbio, desde pequenos empreendedores até grandes corporações, além de instituições financeiras internacionais que oferecem serviço de pagamento no Brasil. "Com o Hub, estamos avançando no setor de tecnologia de pagamentos, entregando soluções que reduzem o atrito nas transações internacionais sem comprometer a tradição e expertise que construímos ao longo de mais de quatro décadas", explica.

Os valores da operação não foram informados, mas o comunicado diz que as duas partes trabalham juntas em serviços de pagamento e câmbio.

"Ao integrar a infraestrutura do Ouribank, a XTransfer agora pode fornecer aos clientes uma gama mais ampla de opções de pagamento e coleta de fundos locais. Empresas globais de comércio exterior com uma conta XTransfer agora podem receber pagamentos em reais de seus compradores brasileiros", destaca a nota, acrescentando ainda que os compradores no Brasil e na América Latina agora podem pagar fornecedores chineses e globais em reais via PIX.

A XTransfer possui ainda relacionamentos com plataformas de comércio eletrônico na América Latina. Para clientes de comércio eletrônico, a parceria da XTransfer com o Ouribank permitirá que os comerciantes recebam pagamentos do Brasil por meio da conta XTransfer, especialmente para clientes chineses, que podem facilmente transferir os fundos recebidos para suas contas domésticas.

Operações da Ouribank

Em 2024, a Ouribank executou mais de 3,5 milhões de operações de câmbio individuais. Como cada operação pode conter o pagamento de diversos clientes, o montante resultou em mais de 280 milhões de transações individuais, transacionando mais de US$ 10 bilhões.

"Atualmente, quando um residente no Brasil efetua o pagamento de uma assinatura de serviços de streaming ou realiza a compra de algum produto, de vendedor internacional, através de alguns dos marketplaces, esses recursos precisam ser remetidos para o exterior, o que ocorre de forma consolidada, possibilitando que diversos pagamentos em reais sejam agrupados em uma única operação de câmbio", explicou o Ouribank.

O Ouribank está ampliando a rede de parceiros como a XTranfer e já conta com 10 empresas nesse processo de integração. Para isso, nos últimos 3 anos, o investimento em tecnologia superou os R$ 100 milhões, sendo mais de um terço da força de trabalho do banco.

Hoje, o Ouribank está dividido em duas unidades de negócios: o Banco, com serviços especializados de câmbio; e o Hub de Soluções, que oferece produtos financeiros digitais. Para 2025, o banco segue focado em aumentar o portfólio de produtos, com projeções de que o Hub continue representando 50% de toda a receita do banco.