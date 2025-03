PF mira 'senhor das armas' que enviou 2.000 fuzis dos EUA a favelas no Rio

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Federal faz hoje uma operação contra um esquema de tráfico internacional de armas que enviou 2.000 fuzis de Miami para favelas dominadas pelo Comando Vermelho no Rio.

O que aconteceu

Investigação descobriu quem é o chefe da organização criminosa., apontado como "senhor das armas". A identidade dele ainda não foi divulgada. Segundo a PF, o suspeito usava pessoas físicas e jurídicas para comprar imóveis e bens com a intenção de ocultar a origem do dinheiro ilegal.

Agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos no valor de R$ 50 milhões.

Operação de hoje é desdobramento de uma investigação de 2017, quando foram apreendidos 60 fuzis no Aeroporto do Galeão. Uma vez no Rio de Janeiro, o armamento era distribuído em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho.

Investigados podem responder por tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de capital, evasão de divisas, corrupção ativa e corrupção passiva.

80 policiais federais e 10 policiais civis participam da Operação Cash Courier. Segundo a PF, o nome faz referência a uma das formas de remessa de valores usada pela organização criminosa, utilizando integrantes do grupo para movimentar dinheiro em espécie.