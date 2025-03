Nunes Marques vota por manter Moraes, Dino e Zanin em processo de Bolsonaro

O ministro Nunes Marques votou nesta tarde para manter os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados dele por tentativa de golpe.

O que aconteceu

Ministro indicado por Bolsonaro seguiu a maioria formada na corte contra pedidos da defesa do ex-presidente e outros denunciados. Trata-se da primeira manifestação oficial dele enquanto ministro sobre as alegações apresentadas pelos advogados de Bolsonaro, do ex-ministro Braga Netto e do general da reserva Mario Fernandes para afastar os três ministros da Primeira Turma do STF do julgamento que está marcado para semana que vem.

Ele seguiu a maioria já formada nos quatro processos no Supremo que pedem os afastamentos dos ministros. Defesa de Braga Netto pediu suspeição de Moraes, defesa de Bolsonaro pediu impedimento de Dino e Zanin e defesa de Mário Fernandes pediu impedimento de Dino.

Com voto de Nunes Marques, placar está 8 a 0 contra os pedidos das defesas em cada um dos processos. Faltam votar apenas os ministros Luiz Fux e André Mendonça. Os ministros que são alvos dos pedidos de afastamento se declararam impedidos nos processos em que tem atuação questionada

Os processos estão sendo julgados no plenário virtual do Supremo, em uma sessão extraordinária que dura ate as 23h59 de hoje. O voto de Nunes foi depositado e, minutos depois, removido do sistema do STF.

O que disse Nunes Marques em voto

Sob essa perspectiva, não se encontra caracterizada, na espécie, a hipótese de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP, uma vez que, consoante esclarecimentos prestados pelo Ministro Flávio Dino, a sua atuação como Ministro da Justiça se limitou à "supervisão administrativa da Polícia Federal, conforme previsto no art. 87 da CF, sem interferir na atividade finalística." Nunes Marques, em ação movida por Mário Fernandes que pede impedimento de Dino



Sob essa perspectiva, não se encontra caracterizada, na espécie, a hipótese de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP, seja porque o Ministro Flávio Dino não figura como parte no processo em julgamento, seja porque não se encontra caracterizada a hipótese prevista na parte final do dispositivo, na medida em que não se verifica a possibilidade de o referido magistrado figurar como titular de um interesse de natureza extrapenal em face do excipiente em consequência de eventual desfecho desfavorável do processo. Nunes Marques, em ação movida por Jair Bolsonaro que pede impedimento de Dino



Sob essa perspectiva, não se encontra caracterizada, na espécie, a hipótese de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP, seja porque o Ministro Cristiano Zanin não figura como parte no processo em julgamento, jamais tendo atuado em investigações relacionadas aos eventos do dia 8/01/2023, seja porque não se encontra caracterizada a hipótese prevista na parte final do dispositivo, na medida em que não se verifica a possibilidade de o referido magistrado ser titular de qualquer interesse de natureza extrapenal em face do excipiente em consequência de eventual desfecho desfavorável do processo criminal. Nunes Marques, em ação movida por Jair Bolsonaro que pede impedimento de Zanin