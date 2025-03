Cara de Ferrari, pesadelo da Tesla: como será o novo SUV elétrico da Xiaomi

O primeiro carro da Xioami foi um imenso sucesso: luxuoso e potente, o Xiaomi SU7 vendeu mais de 100 mil unidades em questão de meses e teve fila de espera até para seu test-drive. Agora, a marca conhecida por seus smartphones se prepara para lançar o YU7, um SUV que promete sucesso equivalente.

Com produção prestes a começar, o Xiaomi YU7 teve seus detalhes revelados pelo governo chinês, que divulgou as informações durante o processo de homologação do utilitário.

Imagem: Divulgação

Apesar do estilo que lembra a Ferrari Purosangue, o YU7 é totalmente elétrico e usará dois motores, com tração integral e 691 cv em sua versão de topo. São 5 m de comprimento, que é mais do que uma Fiat Toro e indica espaço de sobra para os cinco ocupantes.

Obviamente, a marca aproveitará tecnologias que só a China tem em termos de baterias. Segundo dados oficiais, haverá três opções de armazenamento energético, com a melhor delas rendendo até 770 km de autonomia com uma única carga.

Não confunda: essa é a Ferrari Purosangue Imagem: Divulgação

Outro detalhe é o uso do Lidar, o sistema que utiliza raios laser para criar um ambiente 3D em tempo real. Esse equipamento é normalmente caro e vem sendo utilizado para permitir sistemas de automação veicular de nível 3, o grau mais avançado já oferecido em carros de série.

Internamente, maiores detalhes serão revelados até junho, quando o SUV deve chegar às lojas. Algo que já se sabe, porém, é que o quadro de instrumentos será composto por uma tela de alta resolução estreita e que atravessa o painel.

Anti-Tesla Model Y

Com as vendas esfriando e as ações despencando, a Tesla vê a China como um mercado crucial para sua recuperação. É por isso que o Xiaomi YU7, segundo a imprensa chinesa, poderia ser um grande problema para Elon Musk.

Sucesso do primeiro carro da Xiaomi trouxe expectativas elevadas para o novo YU7 Imagem: Divulgação

Isso porque, no mercado chinês, o Tesla que mais vende é o SUV Model Y, com versão de entrada partindo de US$ 36.430, aproximadamente. No caso do YU7, espera-se preço inicial de US$ 34.000, que seriam um atrativo extra, além da boa reputação e do hype da Xiaomi no mercado automotivo.