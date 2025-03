Natura Cosméticos anuncia plano de incorporação da Natura&Co e mudanças na diretoria

(Reuters) - A Natura anunciou nesta quinta-feira proposta para incorporação da Natura&Co pela sua subsidiária Natura Cosméticos, que se tornaria novamente a holding operacional do grupo e voltaria a ter ações em bolsa, além de mudanças na diretoria.

A Natura pretende submeter a proposta à deliberação dos acionistas em assembleia geral ordinária anual de 25 de abril, que será convocada na próxima na terça-feira.

"Além de melhor alinhar a governança com as prioridades do negócio, a incorporação resultará em uma estrutura mais eficiente e deve destravar valor para seus acionistas, especialmente ao viabilizar uma futura distribuição dos lucros da Natura Cosméticos", afirmou em fato relevante ao mercado.

Com a mudança, o presidente-executivo da Natura&Co, Fabio Barbosa, e o diretor financeiro, Guilherme Castellan, deixam seus cargos, segundo o comunicado. Barbosa será nomeado presidente do conselho de administração da Natura Cosméticos e Castellan deixará o grupo para "assumir novos desafios profissionais".

A liderança da Natura Cosméticos permanecerá com João Paulo Ferreira como presidente-executivo e Silvia Vilas Boas como diretora financeira, mas ambos liderariam uma empresa listada e controladora do grupo, em vez de uma subsidiária.

A Natura acrescentou no comunicado que Castellan auxiliará Ferreria e Vilas Boas com a transição até 12 de maio de 2025.

Após a incorporação, o grupo será liderado pelo conselho da Natura Cosméticos, que continua contando com a presença dos fundadores Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos.

ALTERNATIVAS PARA AVON INTERNATIONAL

No mesmo fato relevante, a Natura disse que segue "explorando alternativas estratégicas para a Avon Internacional, que incluem uma potencial venda", e que o plano de "turnaround" liderado pelo presidente-executivo da Avon, Kristof Neirynck, continua sendo implementado.

(Por André Romani, em São Paulo)