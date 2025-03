Doações luxuosas: por que fiéis entregam carros e relógios às igrejas?

Recentemente, vídeos de um culto da Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville, em São Paulo, viralizaram. Nas imagens, o pastor André Fernandes comenta sobre as ofertas recebidas durante a celebração, incluindo um relógio. Em determinado momento, ele declarou: "Tem mais um relógio aqui, é um Bvlgari. Alguém ofertaria R$ 20 mil nesse relógio?".

O que aconteceu:

Recortes desse culto viralizaram nas redes sociais e muitos classificaram a prática como heresia e questionaram a presença de um comércio dentro da igreja, em referência ao texto bíblico de João 2.13-17, no qual Jesus teria se enfurecido com pessoas que vendiam mercadorias no templo.

Essa não é a primeira polêmica envolvendo André Fernandes e sua igreja. No final do ano passado, a Lagoinha Alphaville organizou um evento de réveillon com ingressos que ultrapassavam R$ 3,5 mil. O UOL também revelou a diferenciação dada às celebridades, que têm direito a uma área VIP dentro da igreja. Recentemente, a influenciadora Maira Cardi publicou um vídeo mostrando os camarins e os privilégios oferecidos aos famosos no luxuoso templo da Lagoinha.

Durante o culto, o pastor justificou as doações afirmando que havia recebido uma direção divina sobre a riqueza que sua igreja receberia.

Deus falou comigo: 'Sabe o que vai quebrar a objeção sobre a riqueza que eu vou dar para a tua igreja? A entrega da tua igreja.' Alguns vão dizer: 'Lá tem um monte de gente que usa Rolex.' Mas vocês vão dizer: 'Mas poucas igrejas têm ofertado tanto o Rolex aos pés de Jesus como aquela igreja.' Alguns vão dizer: 'Muita gente lá mora em casas muito ricas.' Mas aí a gente vai poder dizer: 'Pois é, mas mesmo morando em palácios, nós não temos nenhum desafio em entrar em casas pobres para falar do mesmo evangelho que nos resgatou.'

Ainda de acordo com André Fernandes, Deus teria lhe revelado que haveria resistência das pessoas à riqueza da igreja sob sua liderança: "Alguns vão tentar criar objeções sobre aqueles que têm, porque até a riqueza daqueles que têm se torna um problema para quem não tem. A gente acha, às vezes, que por não ter, somos mais santos. Ou que aqueles que têm mais são menos santos. Mas o evangelho diz que Deus é o dono do ouro e da prata."

Após a arrecadação dos relógios e a justificativa do pastor, uma pessoa teria supostamente doado um carro de luxo. "Eles estão doando uma X6 blindada com 6 mil quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus? Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Não é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro! Deus está quebrando altares de Magom nesta noite. Uau!", celebrou o pastor durante o culto.

Oferta de uma BMW X6 na Igreja Lagoinha — pic.twitter.com/OS3l78VPrh — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) February 16, 2025

No TikTok, internautas reagiram à divulgação do vídeo. "Deus só quer o nosso coração e mais nada", disse um seguidor. Uma outra pessoa comentou: "O dinheiro vai ser para igreja. Tudo para os evangélicos é um problema. Agradeçam que tem gente generosa enquanto vocês ficam falando, não doam nada para o Senhor". Outra internauta também comentou: "Sei que ele tem muitos projetos voluntários".

A Batista da Lagoinha de Alphaville foi procurada por meio de sua assessoria, mas, até o momento, não respondeu às perguntas enviadas.

O que é o dízimo?

O ensino sobre o dízimo na Bíblia segue duas vertentes distintas: uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo era uma espécie de imposto religioso entre os judeus, cujo principal objetivo era sustentar a tribo de Levi, que não herdou terras na partilha de Canaã. Os levitas eram responsáveis por lembrar o povo dos princípios da Lei de Deus e manter o funcionamento do Templo de Jerusalém.

O teólogo José Marcos da Silva, pastor da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife, explica que, no Novo Testamento, não há um único texto que aplique a doutrina do dízimo aos cristãos. Isso, segundo ele, não significa que a igreja primitiva não se preocupasse com o sustento de suas atividades, mas que a contribuição passou a ser baseada na generosidade e na necessidade da comunidade.

Quem tinha mais, doava mais; quem tinha menos, doava menos; e quem não tinha nada, recebia. É por isso que não havia pobre entre eles José Marcos da Silva, teólogo

Do ponto de vista organizacional, conforme explicou Silva, apenas três séculos depois a igreja se institucionalizou, absorvendo elementos do Antigo Testamento, como templos, sacerdotes e impostos religiosos. Isso levou à estruturação de um sistema que acabou favorecendo lideranças religiosas e suas posses.

O que explica essas doações de luxo?

A prática de doar bens valiosos para igrejas está diretamente ligada à teologia da prosperidade, que ensina que a fé pode resultar em bênçãos materiais. Essa doutrina propaga a ideia de que ofertas generosas são recompensadas por Deus com riqueza, sucesso e, em tempos de redes sociais, com influência digital.

Para o pastor José Marcos da Silva, essa interpretação é uma distorção do ensino bíblico. Segundo ele: "As ofertas colhidas no Novo Testamento jamais serviriam para engordar as posses dos líderes religiosos, como vimos com a romanização do movimento de Jesus no século 4 e como temos visto hoje, quando alguns líderes religiosos vivem uma vida de luxo e ostentação, atribuindo esse padrão à vontade de Deus."

O pastor ainda ressalta que a Bíblia define uma pessoa abençoada como aquela que doa, e não como aquela que recebe. "As pessoas que se utilizam da religião, seja ela qual for, mas principalmente a cristã, para seu benefício pessoal estão debaixo de heresia e não correspondem ao estilo de vida de Jesus e de seus primeiros seguidores."