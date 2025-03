Aluna se desequilibra de aparelho e morre após cair do 2º andar de academia

Uma mulher de 45 anos morreu na noite de ontem após cair do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul (RS).

O que aconteceu

A aluna Denise de Oliveira fazia exercício em um aparelho chamado ''Graviton''. O acidente ocorreu por volta das 20h em uma unidade da rede Motivida no bairro São Caetano.

Mulher estaria agachada em frente ao aparelho quando se desequilibrou. Segundo uma testemunha relatou à Polícia Civil, após se desestabilizar, ela caiu para trás e bateu em uma janela de vidro que estava ao seu lado.

Vidro quebrou com o impacto do corpo da vítima, que morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, ela ainda estava suspensa por uma grade e sofria uma parada cardiorrespiratória. SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentou reanimá-la, mas a mulher não sobreviveu. A unidade ficará fechada até o início da próxima semana.

Academia publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A Motivida disse que sempre teve como prioridade a segurança e o bem-estar de seus alunos, e que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

Caso foi encaminhado para a 3ª DP de Caxias do Sul. As causas do acidente e do óbito continuam sendo investigados pela polícia.