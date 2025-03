Motorista de app é achada morta no porta-malas do próprio carro em SP

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, na madrugada de hoje, em Ribeirão Preto (SP).

O que aconteceu

A vítima, identificada como Amanda de Paiva e Silva, estava seminua e enrolada em um lençol dentro do porta-malas do veículo. O corpo foi achado por policiais militares, que estranharam o fato de o automóvel está parado na Avenida Eduardo Andrea Matarazzo na madrugada, ponto em que não é permitido estacionar, e ao irem verificar encontraram a mulher sem vida. As informações são da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Corpo de Amanda tinha ferimentos e o lençol estava com marcas de sangue. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava ferimentos na cabeça e no rosto. No banco de trás do veículo, os policiais encontraram um pedaço de madeira com pregos e sangue, que teria sido usado para matar a vítima.

Amanda era motorista de aplicativo e foi vista com vida pela última vez por volta das 20h de ontem. O filho da mulher informou aos policiais que horas antes de ser morta, sua mãe havia lhe dito que iria se encontrar com um ex-namorado.

Esse ex-namorado foi identificado pela polícia, levado para prestar depoimento e liberado em seguida. A SSP não informou o teor do depoimento, nem se ele é o principal suspeito do crime. Como o homem não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Preto. Até o momento ninguém foi preso e as autoridades investigam a morte de Amanda como homicídio.