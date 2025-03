Minerva reverte lucro e registra prejuízo de R$ 1,567 bi no 4º tri de 2024

São Paulo, 20 - A Minerva Foods registrou prejuízo líquido de R$ 1,567 bilhão no quarto trimestre de 2024, uma reversão do lucro de R$ 19,8 milhões em igual período de 2023, informou a companhia na quarta-feira, 19, depois do fechamento do mercado financeiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 943,7 milhões no trimestre encerrado em dezembro, 55,8% acima dos R$ 605,9 milhões apurados no quarto trimestre de 2023. A empresa destacou que o valor foi recorde para um trimestre. A margem Ebitda ficou em 8,8%, ante 9,8% no quarto trimestre de 2023 A receita líquida no período de outubro a dezembro somou R$ 10,714 bilhões, alta de 73,8% em comparação ao período correspondente de 2023 (R$ 6,166 bilhões) e também recorde para um trimestre.A receita bruta da companhia somou R$ 11,443 bilhões no quarto trimestre, alta de 75,8% na comparação anual. A receita bruta com o mercado externo atingiu R$ 6,102 bilhões, alta de 39,4% ante igual intervalo de 2023. Já no mercado interno atingiu R$ 5,341 bilhões, avanço anual de 150,3%, impulsionado pelo efeito sazonal do final do ano e pelo fortalecimento das marcas da empresa no Brasil.A Minerva contabilizou 409,6 mil toneladas de carne vendidas no quarto trimestre, 15,6% acima do igual período do ano passado. O abate total, de 1,186 milhão de animais, cresceu 10,0% na comparação anual.O índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 3,7 vezes, superior a um ano antes, quando foi de 2,8 vezes. A empresa destacou que o resultado foi alcançado após o desembolso relativo à aquisição dos ativos da Marfrig na América do Sul. O fluxo de caixa livre do quarto trimestre foi de R$ 990 milhões.Um dos principais marcos do trimestre foi a conclusão da aquisição de 13 plantas industriais e um centro de distribuição localizados no Brasil, Argentina e Chile. Isso elevou a capacidade diária de abate da empresa para 41.789 cabeças de gado e 25.716 ovinos. Com essa expansão, a Minerva agora opera 46 unidades industriais."A aquisição representa uma oportunidade estratégica única para expandirmos nossa presença e reforçarmos nosso protagonismo no setor, aproveitando sinergias operacionais e comerciais que trarão ganhos de escala e maior eficiência", disse o CEO Fernando Queiroz no release de resultados. Em 2024Em seu balanço, a Minerva também reportou prejuízo líquido de R$ 1,564 bilhão, ante lucro de R$ 395 milhões em 2023. O Ebitda do ano passado foi de R$ 3,130 bilhões, com crescimento de 22,1%. Já a receita líquida avançou 26,7%, para R$ 34,069 bilhões.