Minério de ferro de Dalian cai por preocupações com demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro de Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, pressionados por preocupações persistentes sobre a demanda da China pelo principal ingrediente da fabricação de aço com a escalada da guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,5%, a 762 iuanes a tonelada, depois de atingir no início da sessão o valor mais baixo desde 10 de janeiro.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura subiu 0,4%, para US$100,6 a tonelada.

"A demanda de aço no setor imobiliário e nas exportações em 2025 deve diminuir 10% e 4% a 5%, respectivamente", disse o Citi, citando um trader de aço.

"A demanda total de aço da China este ano pode diminuir de 5% a 6%, parcialmente compensada pela melhor demanda dos setores de eletrodomésticos e automotivo."

A União Europeia apertará as cotas de importação de aço para reduzir os influxos em mais 15% a partir de abril, disse uma autoridade sênior da UE na quarta-feira, em medida que visa evitar que aço barato inunde o mercado europeu depois que os EUA impuseram novas tarifas.

Essa é a mais recente de uma série de medidas adotadas por países e regiões para proteger seus mercados locais, o que pode reduzir as exportações de aço da China este ano, pressionando os preços e diminuindo o apetite por matérias-primas.

A fraqueza dos preços do minério de ferro persistiu apesar de a Mineral Resources ter anunciado na quarta-feira que havia suspendido temporariamente o transporte de minério no projeto Onslow Iron na Austrália Ocidental, após um acidente com um trem na segunda-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Naveen Thukral)