Micron Technology registra lucro acima das expectativas; ação salta 3% no after hours

A Micron Technology, fabricante de chips, registrou um lucro líquido de US$ 1,58 bilhão, ou US$ 1,41 por ação, em seu segundo trimestre fiscal. Esse resultado é superior ao lucro de US$ 793 milhões, ou US$ 0,71 por ação, registrado no mesmo período do ano anterior.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,56, superando a previsão de US$ 1,43 dos analistas, segundo o FactSet. A receita cresceu 38%, alcançando US$ 8,05 bilhões, acima da expectativa de US$ 7,90 bilhões dos analistas.

O CEO, Sanjay Mehrotra, afirmou que a demanda por seus produtos DRAM e NAND está crescendo tanto nos mercados de data centers quanto no segmento consumidor, colocando a empresa no caminho para um recorde de receita no terceiro trimestre e no ano fiscal.

"Micron entregou um lucro por ação no segundo trimestre fiscal acima das previsões, e a receita de data centers triplicou em relação ao ano passado", disse Sanjay Mehrotra, presidente e CEO da Micron Technology. "Esperamos um recorde de receita no terceiro trimestre fiscal, com crescimento na demanda por DRAM e NAND nos mercados de data centers", completou o executivo.

Às 18h20 (horário de Brasília), as ações da Micron Technology subiam 3,11% no after hours de Nova York.

* Com informações da Dow Jones Newswires.