Maior banco da Alemanha, Deutsche Bank vai demitir 2 mil funcionários - Deutsche Bank apresenta mais medidas de redução de gastos, que incluem também o fechamento de dezenas de agências no país. Instituição já havia demitido 3.500 no ano passado.O Deutsche Bank , a maior instituição bancária da Alemanha, planeja cortar cerca de 2.000 postos de trabalho neste ano, como parte de uma estratégia de redução de custos que inclui também o fechamento de um "número significativo" de agências, informou na quarta-feira (19/03) o executivo-chefe do grupo, Christian Sewing.

Os cortes ocorrem em meio à queda dos lucros da empresa e afetarão o banco e sua subsidiária Postbank. "Onde temos que virar o barco do ponto de vista da lucratividade é claramente no banco pessoal de varejo na Alemanha", disse Sewing.

O Deutsche Bank vem recorrendo à redução de sua força de trabalho para eliminar custos – no ano passado, demitiu 3.500 funcionários de apoio. Segundo o executivo, os cortes anunciados agora já estavam previstos e não há um plano de austeridade novo.

Em setembro passado, o banco anunciou que fecharia agências menores como parte dessa estratégia de redução de gastos, e que estava em negociações com o conselho de trabalhadores sobre as mudanças.

Atualmente, o banco emprega cerca de 90 mil pessoas em todo o mundo. Na Alemanha, o Deutsche Bank opera cerca de 380 agências, com um adicional de 470 operadas por meio do Postbank.

No início deste ano, Sewing anunciou uma nova reestruturação, com hierarquias mais enxutas e uso aprimorado de inteligência artificial.

O banco está ainda mudando seu foco para serviços bancários digitais, com planos de aumentar as consultas por vídeo e telefone para clientes privados.

Onda de demissões na Alemanha

O anúncio do Deutsche Bank ocorre na esteira de uma série de demissões em massa em grandes empresas alemãs, afetadas pela estagnação econômica no país e queda nas exportações.

Na terça-feira, a multinacional alemã Siemens informou que irá cortar cerca de 6 mil empregos no mundo todo, incluindo 2.850 na Alemanha.

No dia anterior, a Audi, fabricante de carros de alto padrão pertencente ao Grupo Volkswagen, anunciou o corte de 7,5 mil empregos na Alemanha até o final de 2029.

Em outubro, a Volkswagen anunciou o fechamento de ao menos três fábricas na Alemanha. Outra fabricante de carros de alto padrão, a Porsche, informou em fevereiro deste ano que demitirá 1,9 mil funcionários em duas fábricas em solo alemão até 2029.

A multinacional alemã de produtos eletrônicos Bosch anunciou em novembro de 2024 que planeja cortar 5,5 mil empregos, atribuindo a decisão à crise na indústria automobilística. Mais de dois terços desses empregos, em torno de 3,8 mil, estão na Alemanha.

No mesmo mês, a divisão europeia de siderurgia do conglomerado industrial alemão Thyssenkrupp informou que também pretende desligar 11 mil funcionários nos próximos seis anos, reduzindo sua força de trabalho no setor de aço de 27 mil para 16 mil funcionários.

sf (dpa, DW, ots)