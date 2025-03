Lucro da Hypera cai 74,2% no 4° tri com Ebitda e receita menores

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido das operações continuadas da Hypera caiu 74,2% no quarto trimestre do ano passado em relação à mesma etapa um ano antes, para R$79,5 milhões, mostrou balanço financeiro divulgado nesta quinta-feira.

Analistas projetavam um lucro líquido menor para o grupo farmacêutico, de R$30,5 milhões, nos meses de outubro a dezembro, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas de R$136,9 milhões no período, recuo de 76,4% no comparativo anual, afetado por declínio do faturamento líquido (-18,2%) no trimestre, que somou R$1,5 bilhão.

No relatório de resultados, a Hypera afirmou que a variação do Ebitda é consequência "do processo de otimização de capital de giro iniciado no terceiro trimestre de 2024 e intensificado no quarto trimestre de 2024".

"Cabe destacar que a companhia não alterou suas principais iniciativas para suportar o crescimento sustentável do 'sell-out' durante o processo de otimização de capital de giro em 2024, o que resultou em crescimento das despesas com marketing, vendas, gerais e administrativas no ano e no trimestre", disse.

Estimativa média do mercado apontava para Ebitda de R$181,8 milhões para a companhia no trimestre encerrado em dezembro, ainda de acordo com dados da LSEG.

A farmacêutica brasileira também disse nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$184,7 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas, o equivalente a cerca de R$0,29 por ação ordinária. O pagamento será realizado até o final de 2026.

