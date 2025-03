Juíza proíbe governo Trump de deportar estudante pró-palestino

(Reuters) - Uma juíza ordenou que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deporte Badar Khan Suri, um indiano que estuda na Universidade de Georgetown, em Washington.

Seu advogado disse que os EUA estavam tentando deportá-lo sob acusação de ter prejudicado a política externa do país.

A ordem de três parágrafos, dada pela juíza distrital dos EUA Patricia Giles, em Alexandria, Virgínia, permanecerá em vigor até que seja revogada pelo tribunal.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA acusou Badar Khan Suri de ter laços com o grupo militante palestino Hamas e disse que ele espalhou propaganda do Hamas e antissemitismo nas redes sociais, de acordo com uma declaração compartilhada com a Fox News.

A declaração do departamento à Fox News, que foi republicada pelo vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, não citou evidências. Ela disse que o secretário de Estado Marco Rubio determinou que as atividades de Suri "o tornaram deportável".

Morando nos EUA com um visto de estudante, Suri é casado com uma cidadã norte-americana e está detido, de acordo com seu advogado. Ele está aguardando uma data de audiência no tribunal de imigração, disse o advogado.

Agentes federais o prenderam do lado de fora de sua casa em Rosslyn, Virgínia, na noite de segunda-feira.

(Reportagem de Tom Hals)